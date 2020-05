Jürgen Klopp andis vastuse igipõlisele küsimusele: kumb on parem, kas Messi või Ronaldo?

"Minu arvates on Messi parem, aga ma ei suuda kirjeldada, kui palju ma Ronaldot austan. Põhjus on lihtne. Oleme nii Messi kui ka Ronaldo vastu mänginud ja mõlemat on peaaegu võimatu takistada," rääkis Klopp Youtube'i kanali Freekickerzi intervjuus.

"Kui välja mõelda täiuslik mängija, siis tal oleks Ronaldo kasv (erinevatel andmetel 185-189 cm - toim.). Lisaks hüppaks ta sama kõrgele ja jookseks sama kiiresti kui Ronaldo. Ja tuleb juurde võtta ka tema suhtumine - see täiesti perfektne ja professionaalne. Paremaks enam minna ei saa. Aga vastukaaluks on hoopis väiksem Messi, kes muudab platsil toimuva nii lihtsaks," selgitas sakslane.

"Seetõttu meeldib Messi mulle mängijana natuke rohkem. Aga Ronaldo on samuti uskumatult hea. Mõlemad on jätnud oma jälje ajalukku väga pika perioodi jooksul. Leidub ka nooremaid mängijaid, kellel on sarnane potentsiaal, aga Messi ja Ronaldo on suutnud sellel tasemel juba ammu olla. See asjaolu teeb nad veelgi imelisemaks," võttis Klopp teema kokku.