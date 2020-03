Jõulud EM-iga? UEFA kaalub suurturniiri detsembrisse lükkamist

Kaspar Ruus reporter RUS

Cristiano Ronaldo ja Portugal on valitsevad Euroopa meistrid. Foto: MIGUEL MEDINA, AFP/Scanpix

Inglismaa väljaande The Telegraph andmetel kaalub Euroopa jalgpalliorganisatsioon UEFA jalgpalli EM-i edasilükkamist detsembrikuusse, et Euroopa kõrgliigad saaksid suvel pooleli jäänud hooajad lõpuni mängida. Eriolukorra põhjuseks on loomulikult koroonaviirus.