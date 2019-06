Jose Mourinho soovib juhendada rahvuskoondist

"Tahan uusi võistlusi proovida," sõnas kahekordne Meistrite Liiga võitja. "Mõtlen nii maailmameistrivõistluste kui EM-i peale. Olen juba pikalt tahtnud sellist väljakutset omale. Näen ennast praegu rohkem rahvuskoondise kui klubi juhendajana." Mourinho lisas, et see ei tähenda, et ta sooviks kohe oma kodumaa Portugali peatreeneriks asuda.

56-aastane portugallane on pika karjääri jooksul juhendanud teiste seas FC Portot, Londoni Chelseat, Milano Interit, Madridi Reali ja Manchester Unitedit. Ühegi rahvuskoondise peatreeneriks ta varasemalt olnud pole.