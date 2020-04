Järjekordne korruptsiooniskandaal: Venemaa ja Katar said jalgpalli MM-i altkäemaksu abil

Juba aastaid on mõlemad jalgpalli suurvõistlusega seoses olnud teravalt üleval küsimus seoses korraldusõiguse saamisega ning mitmele ametnikele on esitatud süüdistusi korruptsioonis. Nüüd on skandaal saanud uue jätku.

USA idaringkonnakohtu poolt väljastatud dokumentide kohaselt "pakkusid või võtsid vastu altkäemaksu" mitmed endised FIFA täitevkomitee liikmed seoses MM-i korraldajariigi valimise protsessiga. Süüdistused on esitatud Lõuna-Ameerika katuseorganisatsiooni endisele presidendile Nicolas Leozile ja Brasiilia alaliidu endisele ülemale Ricardo Teixeirale. Mõlemat meest seostatakse Katari MM-iga.

Leozile on esitatud süüdistus postuumselt. Leoz lahkus siitilmast mullu augustis 90-aastaselt koduarestis terviserikke tagajärjel. Juba varasemalt korruptsioonis süüdimõistetud Teixeirale on mõistetud eluaegne tegutsemiskeeld.

Seoses Venemaa poolt hääletamisega on altkäemaksus süüdistus esitatud endisele FIFA asepresidendile Jack Warnerile, kellele maksti väidetavalt neli miljonit naela ja täitevkomitee endisele liikmele Rafael Salguero. Sarnaselt Teixeirale kannab ka Warner juba varasemate karistuste tõttu eluaegset tegutsemiskeeldu jalgpallis.

"Kasu saamine ja äraostmine on olnud rahvusvahelises jalgpallis tavaline tegutsemine juba aastakümneid," rääkis FBI esindaja William Sweeney. "Esimene avalik süüdistus esitati sellega seoses 2015. aastal. See peaks tõestama kõigile, kes soovivad veel korruptsiooni abil miljoneid teenida, et me leiame teid üles."