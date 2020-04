Jalgpalliturg pööratakse pea peale. Kas tõesti tuleb eeskuju võtta NBA-st?

Põhjus on lihtne. Klubide sissetulekud vähenevad ja vaba raha on vähem. Suured üleminekutasud ei kao loomulikult kuhugile ja kui maailm on loodetavasti mõne aasta pärast taas endine, lennutatakse sadu miljoneid täpselt nii nagu vanasti. Aga enne tuleb läbida vaheetapp.

„Hakkame nägema väga palju vahetustehinguid. See olukord toob jalgpalli NBA-le lähemale,“ kuulutas Torino Juventuse spordidirektor Fabio Paratici. Täpselt sama mõtte käis pisut hiljem välja Barcelona president Josep Maria Bertomeu. Raske uskuda, et nad täielikku udu ajavad.

Kuidas siis asjad välja näeksid?