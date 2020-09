Jalgpallimaailma superstaar Kylian Mbappe nakatus koroonaviirusesse, PSG sai pahaseks

Veelgi suuremat peavalu valmistab Mbappe positiivne proov väravaküti koduklubile Pariisi Saint-Germainile.

Karantiini tõttu peavad lisaks Mbappele Prantsusmaa kõrgliiga esimese vooru kohtumise Lens'iga vahele jätma vähemalt kolm mängijat. Nendeks on Marquinhos, Keylor Navas ja Mauro Icardi.

Mbappe ei saa mängida ka Marseille', Metzi ja võib-olla ka Nice'i vastu.

PSG spordidirektor Leonardo oli pahane, et Prantsusmaa jalgpalliliit ei suvatsenud neid Mbappe positiivsest proovist teavitada.

"On täiesti lubamatu, et saame meie klubi mängija nakatumisest teada meedia kaudu. Ükski inimene jalgpalliliidust ei võtnud meiega ühendust. Pidime Mbappele helistama ja küsima, kuidas temaga on. Ta on nüüd kodus. Kõik räägivad, et PSG-s on halvasti juhitud. Aga nüüd pidime lahendama probleeme, millest me ei teadnud. Alati tehakse meid süüdlasteks," rääkis ta raadiojaamale RMC.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!