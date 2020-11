Jalgpallilegend Diego Maradona käis ajuoperatsioonil

Möödunud nädalal 60. sünnipäeva tähistanud Maradona toimetati esmaspäeval La Plata linnas asuvasse Ipensa kliinikusse, sest ta oli viimastel päevadel end kehvasti tundnud. Esialgu diagnoositi vutitähel vedelikukaotus ja aneemia ehk kehvveresus.

Kiirelt toimetati Maradona La Platast edasi 70 kilomeetri kaugusel asunud Olivose kliinikusse, sest argentiinlase ajus tuvastati tromb. Maradonale tehti operatsioon teisipäeva õhtul.

Doktor Leopoldo Luque sõnul läks operatsioon edukalt. "Diego tuli operatsiooniga väga hästi toime. Ta on ärkvel, kõik on hästi," vahendas CNN arsti sõnu. Luque lisas, et endine jalgpallur jääb nüüd jälgimise alla.

Reutersi teatel olid Buenos Aireses asuva Olivose kliinikumi ette kogunenud ligikaudu 50 Maradona fänni, kes hakkasid positiivse uudise järel laulma: "Diego! Diego!". "Diego võitleb sees koos meedikutega. Loodetavasti õnnistab Jumal meedikuid, et ta tuleks sellest välja. Diego inimesed on tänaval ootamas nii, et südamed peksavad," vahendas Reuters haigla ees oodanud fänni Oscar Medina sõnu.

Kohaliku jalgpalliklubi Club de Gimnasia y Esgrima La Plata peatreenerina töötav Maradona oli viimati avalikkuse ees 30 oktoobril ehk oma 60. sünnipäeval, kui talle enne koduklubi liigamängu Patronato vastu kingiti juubeli puhul puhul autahvel ja kook. Enda hoolealuste mängu ta aga vaatama ei jäänud. Tunnistajate sõnul nägi Maradona välja tõbine ja nõrk.

1986. aastal Argentina koondisega maailmameistriks tulnud Maradona on viimastel aastatel võidelnud tõsiste tervisehädadega. Lisaks sellele on tema tütred hiljuti väitnud, et kuulus argentiinlane on taas kuritarvitama hakanud alkoholi ja narkootikume.

Dr Leopolde Luque sattus haigla ees ajakirjanike piiramisrõngasse. RAMIRO GOMEZ / TELAM / AFP