Jalgpallikooni Ronaldinho perekonda tabas suur isiklik tragöödia

Ronaldinho ema nakatus viirusesse mullu detsembris. 21. detsembril avaldas Ronaldinho, et tema on haiglas. "Kallid sõbrad, mu emal on Covid. Me võitleme, et ta sellest taastuks," kirjutas Ronaldinho. "Ta viibib intensiivravi osakonnas. Suur tänu kõigile palvete, positiivse energia ja toetuse eest. Ole tugev, ema." Möödunud pühapäeval brasiillanna eluküünal paraku kustus.

Ronaldinhole, kes ise põdes koroonaviiruse läbi mullu oktoobris, avaldasid kaastunnet ka endised koduklubid Mineiro Atletico ja FC Barcelona. "Barcelona saadab siirad kaastunded meie igavesele iidolile ema kaotuse puhul. Puhka rahus, Dona Miguelina Elói Assis dos Santos."

O FC Barcelona envia os seus mais sinceros pêsames ao nosso eterno ídolo @10Ronaldinho pela perda da sua mãe. Descanse em paz, Dona Miguelina Elói Assis dos Santos. pic.twitter.com/waL6hZrWXf — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) February 21, 2021