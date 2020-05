Jalgpalliklubi noortetreeneri valdustest leiti 36 tunni jagu lapspornot

SVT teatel algatati 25-aastase noortetreeneri suhtes uurimine seoses kahtlusega, et ta võis anda kohtunikele pistist. Treener, kelle tööandja kohta ei öelda esialgu muud, kui et tegu on "suure klubiga", üritas ära osta kahte kohtunikku vanuses 15 ja 18 aastat ning seeläbi mõjutada kahe mängu tulemust, milles osalesid 13-aastased pallurid.

Uurimise käigus leiti noortetreeneri arvutist, mobiiltelefonist ja kõvakettalt aga 36 tundi videomaterjali lapspornoga.

"Süüdistame teda lapsporno omamises. Mul pole informatsiooni, mis viitaks sellele, et ta selle materjali ise on tootnud," ütles prokurör Rickard Wahlqvist.

Eeluurimise käigus leiti kaalukaid tõendeid ka altkäemaksu andmise kohta. Tema telefonist leiti tekstisõnum, milles ta tutvustas end kohtunikule klubijuhina ja pakkus raha, kui kohtunik mängu talle sobiva tulemuse suunas juhib. Ülekuulamisel väitis mees, et pole selliseid sõnumeid saatnud ning keegi teine on ilmselt tema telefonile ligi pääsenud.

Kohe pärast altkäemaksukahtluse ilmsiks tulemist lasti treener oma klubist lahti. "Ta oli meiega lühikest aega ning me vallandasime ta," kommenteeris klubi juht, kes aga lapsporno omamise kohta midagi ei teanud.

Nii altkäemaksu andmine kui ka lapsporno omamine võivad mehele kaasa tuua kuni kaheaastase vanglakaristuse. Samuti on talle esitatud süüdistus pettuses.