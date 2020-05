Jalgpalliikooni Ronaldinho pöörane allakäigutee. Miljonilised võlad, kooselu kahe naisega ja elu trellide taga

2006. aasta mai. 26-aastasel Ronaldinhol on selja taga karjääri edukaim hooaeg. Brasiillane on vedanud FC Barcelona jalgpalliklubi Hispaania meistritiitlini ja Meistrite liiga triumfini. Hooaja keskel valiti ta maailma parimaks jalgpalluriks. Alati särava naeratusega Ronaldinho tundub justkui puutumatu.

Kerime ajas 14 aastat edasi, 2020. aasta märtsi keskpaika. Ronaldinho on äsja löönud viis väravat ja oma meeskonna finaalis võidule aidanud - Paraguay vanglas. Kuidas on mees, kes karjääri jooksul on kokku kühveldanud miljoneid, jõudnud omadega turniirile, mille peaauhind on 16-kilone siga?