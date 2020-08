Jalgpallimaailm on ennegi suuri üleminekuid näinud, kuid tundub, et nüüd saab näha läbi aegade kõige kaalukamat klubivahetust. Rekordilised kuus Ballon d'Or'i võitnud Lionel Messi liitus Barcelonaga juba 13-aastaselt, kuid nüüd on see teekond otsa saamas. Mitmed konfliktid, võimumängud ja lõpetuseks parima sõbra solvamine on avanud ukse läbi aegade kõige sensatsioonilisemaks klubivahetuseks. Praeguseks on stardipakkudel viis klubi, kes on alustanud Messi allkirja jahtimist. Muidugi on küsimus ka Messi palgasoovis, mis on kaugelt suurem, kui keegi ettegi oskaks kujutada. Kõigepealt võib aga hoopis ees oodata inetu kohtulahing, mis kahjustaks valusalt nii Barcelona kui ka Messi reputatsiooni.