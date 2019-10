Jalgpalli valikmängud: Hispaania pääses lõpuminutil kaotusest ja tagas EM-pääsme, Läti jätkab punktita

Marcus Berg viis 50. minutil rootslased kodupubliku rõõmuks juhtima, kuid viimasel mänguminutil päästis Rodrigo Moreno nurgalöögi järel hispaanlastele viigi, mis tähendas ühtlasi pääset EMile.

Rootslased juubeldavad Foto: TT NEWS AGENCY, Reuters/Scanpix

Hispaanlaste teenitud magusat viigipunkti jäi varjutama väravavahi David De Gea vigastus - Manchester Unitedi puurivaht tuli teise poolaja keskel välja vahetada.

Teises selle grupi tähtsas kohtumises tegid Rumeenia ja Norra 1:1 viigi. Kaks vooru enne valiksarja lõppu on Hispaanial 20, Rootsil 15, Rumeenial 14 ja Norral 11 punkti.

D-alagrupis sai üliolulise võidu Šveits, kes mängis Genfis üle liidermeeskonna Iirimaa 2:0. Väravad lõid 16. minutil Haris Seferovic ja lisaminutitel omaväravaga patustanud Shane Duffy.

Taanil ja Iirimaal on nüüd võrdselt 12 ning Šveitsil 11 punkti. Kui iirlastel on pidada vaid üks kohtumine - kodus Taaniga -, siis taanlastel ja šveitslastel on ees veel kaks mängu.

G-alagrupi tänases ainsas mängus kaotas Läti võõrsil Iisraelile 1:3 ja jätkab kaheksa vooru järel punktita. Tabeli tipus on Poola 19 ja Austria 16 punktiga.

J-alagrupis võitis liider Itaalia Liechtensteini 5:0. Teisele kohale tegi kõva avalduse Soome, alistades Armeenia 3:0.

24 punkti kogunud Itaaliale järgnevad Soome 15 ning Bosnia ja Hertsegoviina ja Armeenia 10 silmaga. Kuna soomlastel jääb veel mängida ka Liechtensteiniga, kuulub selle grupi teine EM-pääse ilmselt just neile.