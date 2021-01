Jalgpalli superstaar kihlus klubikaaslasega

Nii 36-aastane ründaja Marta kui 30-aastane kaitsemängija Pressley esindavad USA klubi Orlando Pride'i. ESPNi andmetel on jalgpallistaarid juba aastaid kohtamas käinud. Naiskonnakaaslasteks said nad 2017. aastal.

"See on järjekordne peatükk loost, mille me kirjutame koos," kirjutas Marta Instagrami postitatud pildi juurde.

Oma põlvkonna andekaimaks mängijaks peetav Marta on valitud juba kuuel korral maailma parimaks jalgpalluriks.