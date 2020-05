Briti väljaanne The Independent kirjutab, et Belgia jalgpalliliit ei ole Martineziga sõlmitud uut lepingut veel ametlikult kinnitanud, kuid hispaanlasest treener on pakutud tingimustega nõustunud ja kontrahti allkirjastanud.

Martinez on Belgia koondist juhendanud alates 2016. aastast. Enne seda töötas ta kolme Suurbritannia klubi peatreenerina, juhendades Swansea Cityt (2007–2009), Wigan Athleticut (2009–2013) ja Evertoni (2013–2016).