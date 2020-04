Jalgpalli MM-i staadioni ehitajaid hoitakse korterites luku taga, neid kimbutab lisaks koroonaviirusele ka nälg

Doha kõrval asuvasse tööstusrajooni on rajatud askeetlike tingimustega elupaik tuhandetele töölistele. Kompleks on koroonaviiruse tõttu välismaailmast täielikult eraldatud.

"Me oleme siin luku taga. Kõik tänavad on blokeeritud. Politsei valvab, et keegi alalt ei lahkuks," ütles üks ARD-le videosõnumi läkitanud töölistest.

Töölised Aafrikast, Bangladelshist ja Nepalist on meeleheitel ega tea, mida teha. "Meid on ühes väikses ruumis seitse tükki. Me ei tohi väljagi minna, et värsket õhku hingata. Me peame salaja väljas käima, et süüa tuua," ütles teine tööline.

Tööliste alal on ka pood, kuid selle riiulid on praegu tühjad. "Me oleme näljas. Toitu ei jätku piisavalt," sõnas kolmas ehitaja.

Norra rahvusringhääling (NRK) võttis ühendust Katari võimudega, kes maalivad seal toimuvast aga hoopis teistsuguse pildi. "Toitu, vett, kindaid ja käte desinfitseerimisvahendeid viiakse alale igapäevaselt umbes 1000 autoga," ütles Katari valitsuse pressiteenistus e-kirjas.

Ametnike sõnul saavad kõik haigestunud töötajad tasuta arstiabi ning kõigile karantiinis viibivatele ehitajatele makstakse nende palka regulaarselt edasi.

"Meil pole tööandja poolt mingit infromatsiooni. Me ei tea, kas me saame tasustatud. Nad on ainult öelnud, et me peaksime korterites püsima, kuni see asi läbi saab," väidab aga ehitaja.





ARD andmetel on tööliste seas tuvastatud juba 500 koroonaviiruse juhtumit.

"Me hoolitseme ise üksteise eest. Me kardame teineteist koroonaga nakatada, aga mis me peaksime tegema? Meil pole valikut," ütles üks töölistest.

Katari võimude ametlikel andmetel on 2022. aasta MM-i staadionite ehitusel surnud 36 inimest. Inimõigusteorganisatsioonid on ennustanud, et kokku jätavad Katari oma elu 4000 töölist.

Riigis, kus elab 2,6 miljonit inimest, ehitavad jalgpalli MM-i staadione ligi 2 miljonit võõrtöölist.