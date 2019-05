Jalgpalli maailmameister tõmbab 39-aastaselt karjäärile joone alla

39-aastane Xavi võitis Barcelonaga kaheksa La Liga tiitlit, neli UEFA Meistrite liiga karikat ja kolm Hispaania karikat. Viimased neli hooaega pallis 2010. aastal maailmameistriks kroonitud hispaanlane Katari klubis Al Sadd.

"See oli suur privileeg, et ma sain jalgpalli mängida kuni 39 aasta vanuseni. Tahan nüüd selle hooaja järel karjääri lõpetada, kuid enne võita veel Emir Cupi ja aidata koduklubi Aasia Meistrite liigas järgmisse ringi. Tulevikus tahan vaadata, mida treeneritööl on mulle pakkuda," teatas Xavi Hispaania ajalehele AS.

Lisaks MM-tiitlile on Xavi auhinnakapis kaks Euroopa meistrivõistluste kuldmedalit (2008, 2012). Barcelonaga pälvis legendaarne hispaanlane ka kaks UEFA Superkarikat ja kaks FIFA klubide MMi kuldmedalit.