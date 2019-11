Jalgpalli EMi üks alagrupp on sisuliselt juba enne loosimist selgunud

Kindel on, et Belgia koondisel tuleb ühes alagrupis mängida lausa kahe korraldariigiga - nendeks on Venemaa ja Taani. Neljandana loositakse sinna kas EMi debütant Soome või Wales.

Valiksarjas kõik kümme mängu võitnud belglastel tuleb uuesti Venemaaga kokku minna, sest poliitilistel põhjustel ei saa venelased ja kõrgeima asetusega Ukraina ühte gruppi kuuluda.

Kuidas moodustatakse EMi alagrupid?

A-grupp (mängud Roomas ja Bakuus):

Itaalia

Prantsusmaa/Poola/Šveits/Horvaatia

Portugal/Türgi/Austria/Rootsi/Tšehhi

Wales või Soome

B-alagrupp (Peterburi/Kopenhaagen):

Belgia

Venemaa

Taani

Wales või Soome

C-alagrupp (Amsterdam/Bukarest):

Ukraina

Holland

Portugal/Türgi/Austria/Rootsi/Tšehhi

Play-offi võitja

D-alagrupp (London/Glasgow):

Inglismaa

Prantsusmaa/Poola/Šveits/Horvaatia

Portugal/Türgi/Austria/Rootsi/Tšehhi

Play-offi võitja

E-alagrupp (Bilbao/Dublin):

Hispaania

Prantsusmaa/Poola/Šveits/Horvaatia

Portugal/Türgi/Austria/Rootsi/Tšehhi

Play-offi võitja

F-alagrupp (München/Budapest):

Saksamaa

Prantsusmaa/Poola/Šveits/Horvaatia

Portugal/Türgi/Austria/Rootsi/Tšehhi

Play-offi võitja

EMi loosiasetused:

1. tugevusgrupp: Belgia, Itaalia, Inglismaa, Saksamaa, Hispaania, Ukraina.

2. grupp: Prantsusmaa, Poola, Šveits, Horvaatia, Holland, Venemaa.

3. grupp: Portugal, Türgi, Taani, Austria, Rootsi, Tšehhi.

4. grupp: Wales, Soome, nelja play-off'i võitjad.