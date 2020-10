Jalgpalli EMi 2021 ootavad muutused. Kas Peterburi jääb korraldusõigusest ilma?

Kui esialgse plaani kohaselt peaks turniir toimuma 12 riigis, siis koroonakriisi tõttu kavatseb UEFA korraldajate nimekirja kriitilise pilguga üle vaadata.

„Oleme loomulikult mures praeguse olukorra pärast, aga samas oleme absoluutselt kindlad, et EM toimub,“ sõnas Ceferini. „Meie plaan on, et mängime EMi ära sellisel kujul nagu see kavas oli, kuigi peab ütlema, et võimalik, et 12 korraldajariigi asemel on neid 11, kaheksa, viis või üks."

Pealtvaatajate kohta lisas president, et praegu on veel liiga vara öelda, kas Euroopa meistrivõistlustel on võimalik ka publik staadionitele lasta.



The Suni andmetel plaanib UEFA korraldusõiguse ära võtta näiteks Peterburilt, sest seal on koroonaviiruse olukord hetkel väga tõsine.

Lisaks Peterburile on 2021. aasta EMi korraldajalinnadeks London (Inglismaa), München (Saksamaa), Rooma (Itaalia), Bakuu (Aserbaidžaan), Budapest (Ungari), Bukarest (Rumeenia), Amsterdam (Holland), Bilbao (Hispaania), Glasgow (Šotimaa), Dublin (Iirimaa) ja Kopenghaagen (Taani) -