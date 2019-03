Jalgpalli EM 2020: vana hea valikturniir on ikka see õige asi

Just Rahvuste liiga, mitte neljapäeval algav ja aastajagu kestev 2020. aasta EM-valikturniir. Sellise süsteemiga valikturniir on ammuilma läbiproovitud- ja mängitud ning sobib imehästi. Fännid usuvad sellesse, staadionid ja tänavad on rahvast täis ning möll käib. Aga mida me nägime pahatihti Rahvuste liigas? Staadionid „haigutavad“, pooled istmeread on tühjad, viska või pikali ... Arusaadav, et rikas UEFA tahtis ja leidiski võimaluse väetimatele koondistele anda väike õlekõrs (ka auhinnaraha), et EM-ile lähemale pääseda, aga nad ei jõudnud ... See selleks.

Nüüd aga läheb asi konkreetseks ja järgmise aasta märtsis on 24 õnnelikku selgunud. Ei hakka üldse pikalt ja laialt arutama, kuidas on meeskondadel alagruppidest edasipääsu võimalused ja kes võiksid olla „mustad hobused“. Las teevad seda need, kes kohe kuidagi teistmoodi ei saa. Aga ennustada meeldib küll ja pakun julgelt, et järgmise 12. juulil kohtuvad Wembley’l finaalmängus Belgia ja Prantsusmaa. Ning et Eesti peab oma võitlust selle nimel, et mitte oma alagrupis viimaseks jääda ning üldse paar-kolm punkti teenida.

Ja veel – esialgu tundub endise UEFA presidendi ja superägeda jalgpalluri Michel Platini idee viia EM-finaalturniir üle terve kontinendi, igavesti äge. Ausalt öeldes see fakt, et Platini hiljem erinavate mahhinatsioonide tõttu häbiga ametist kõrvaldati, eriti siinkohal ei sega ... Finaalturniiri mänge saavad seekord võõrustada 12 riiki ja mängitakse 12-l erineval staadionil. Niimoodi tekib ju suuremat sorti jalgpallipidu päris paljudesse linnadesse ja mis meil saab selle vastu olla.