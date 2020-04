Jalgpall on muutunud: koroonaviirust kartvad mängijad pelgavad vastaseid ja väldivad kehakontakte

Deportivo Las Sabanase klubi väravavaht Carlos Mosqueira rääkis Reutersile, et tegu pole enam päris sama jalgpalliga, nagu enne koroonaviirust.

"Püüame vältida teiste mängijate puudutamist. Mäng on muutunud, sest 50-50 pallide peale ei minda sama intensiivsusega. Me ei ole vaimselt enam nii keskendunud, alati mõlgub peas mõte, et vastastel võib viirus olla. Hirm maailmas toimuva pärast ei kao hetkekski kuskile," ütles Mosqueira Reutersile.

Lisaks Nicaraguale mängitakse jalgpalli ka Valgevenes, Tadžikistanis ja Burundis.

Nicaraguas on ametlikel andmetel olnud viis koroonaviiruse juhtumit, üks neist lõppes surmaga. Jalgpalliliiga on keelanud inimestel staadionile tulla, kohtumisi näidatakse televisioonis ja Facebookis.

Sealse jalgpalliliidu peasekretär Jose Maria Bermudez ütles, et otsuse tõttu kohtumisi jätkata on Nicaragua jalgpall saanud varasemast oluliselt rohkem tähelepanu, aga rahalist kasu see ei too.

"Panustajate huvi on suurem, aga meile ei kuku sellest midagi. Inimesed võidavad või kaotavad nagu ikka. Ma ei luba, et mängime hooaja kindlasti lõpuni, kohtumised toimuvad seni, kuni olukord lubab," sõnas ta.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!