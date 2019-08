Jalgpall muutuste tuules: joonekohtunikud võidakse asendada VAR-iga

Esimesena tuli säärase infoga avalikkuse ette The Mirror. Väidetavalt on kokku pandud juba uus osakond, kes teeb vastavasisulist uurimistööd. Kui uuringute tulemused on positiivsed, siis võib FIFA joonekohtunikud lõplikult ajaloo prügikasti visata. Asjatundjate hinnangul võib selline muudatus olla üsnagi reaalne, kuna FIFA president Gianni Infantino on suur tehnoloogia pooldaja.

„FIFA-s on uuringute jaoks kokku pandud juba vastav üksus. Kas nad võivad tõesti asendada joonekohtunikud kaameraga, mille taga istuvad inimesed otsustavad suluseisu ja audisissevisete üle? See võib ühel päeval juhtuda,“ sõnas nimetuks jääda soovinud allikas.

Seega võib ühel päeval kätte jõuda olukord, kus väljakul jookseb ringi ainult peakohtunik ning teda abistavad kaamerate taga istuvad kohtunikud.