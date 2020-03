Itaalia tippklubis ligi 10 nakatunut, kolm meest viibivad haiglaravil

Kui varasemalt oli teada, et Firenze linnas tegutseva Fiorentina klubi kolm mängijat on viirusesse nakatunud, siis nüüd avaldas president, et haigestunute arv on kasvanud kümne ligidale.

"Fiorentinas on olukord hullemaks läinud," rääkis Commisso Itaalia meediale. "Kolm meie treenerit ja arsti on haiglas ning ülejäänud haigestunud viibivad kodus. Meil on kaheksa kuni kümme nakatunut."

Fiorentina jalgpalliklubi on ühtlasi pannud koroonaviiruse vastaseks võitluseks püsti heategevusprojekti. "Tahame aidata kõiki Firenze elanikke ja meie töötajaid, see on meie kohus," lisas klubi juht.

Viimaste andmete kohaselt on heategevuseks juba kogutud üle 425 000 euro. Neist 50 000 annetas Prantsusmaa jalgpallilegend Franck Ribery, kes mullu suvel klubiga liitus.

Viimaste andmete kohaselt on Itaalias tuvastatud 35 713 koroonaviirusesse nakatunut. Kokku on nüüd Itaalias COVID-19-sse surnud 2978 inimest. Paranenuid on 4025.