Itaalia koondise peatreener: Balotelli raiskab oma talenti

Kuigi Mancini usub, et Balotelli ei realiseeri oma potentsiaali, on treener siiski tema suur fänn.” Ma hoolin temast, hoolimata mida ta teeb, “ ütles Mancini RAI Sportile. “Ma treenisin teda, kui ta oli veel laps. Ta oli erakordne! Ma loodan, et ta muudab end millalgi. Mario on peagi 30-aastane ning ta peaks olema juba jalgpalluri küpses eas,” lisas teenekas treener.

“Ma loodan, et üks päev ta ärkab üles ja mõistab, mida ta endaga teeb. Mario on eriline mees, nii lahke ja sõbralik. Ma olen talle nii palju selgitanud, et ta viskab oma talenti minema,” rääkis Mancini.

Endine Liverpooli ja Manchester City ründaja on peagi vabaagent, sest tema praeguse klubi Brescia juhid pole mehe esitustega rahul.

Brescia president Massimo Cellino on andnud teada, et Balotelli aeg nende klubis on läbi. “Ta pole enam meiega. See, mida ta siin on korda saatnud, ei erine väga tema eelmistest vägitegudest eelnevatel aastatel. Ta on lihtsalt natukene anarhist. Balotelli leping on automaatselt lõpetatud, kui meeskond langeb Seria B-sse,” selgitab Cellino.

“Me ei toonud Balotellit enda klubisse, et saada meedialt tähelepanu. Me tõesti uskusime, et ta on vajalik täiendus meile. Praegu oleme aga temas pettunud,” avaldas Brescia president.

29-aastase ründaja viimane mäng rahvuskoondise eest jääb aastasse 2018. Selle ajaga on Balotelli mänginud kolmes erinevas klubis.