Itaalia koondise keskkaitsja: Mohamed Salahi vigastamine oli Sergio Ramose meistriteos

"Öeldakse, et Ramos on liiga impulsiivne ja et tema vigade tõttu lüüakse Madridi Realile igal hooajal 8-10 väravat. Aga tal on omadusi, mida pole ühelgi teisel jalgpalluril. Ta teab, kuidas olla tähtsates mängudes otsustaja. Tema tegutsemine läheb tihti tavaloogikaga vastuollu. Ramosel on kuratlik vaist isegi vastastele vigastusi põhjustada," selgitab Chiellini.

Itaallane toob näiteks 2018. aasta Meistrite liiga finaali, kui Liverpooli parim mängija Mohamed Salah nihestas Ramosega heideldes õlga ja pidi 30. minutil mängust lahkuma. Real võitis finaali 3:1.

"Ramose võte Salahi vastu oli meistriteos. Ramos on kogu aeg öelnud, et ta ei teinud seda meelega, aga ta teab, et üheksal juhul kümnest lõppeb kukkudes vastase käest kinni hoidmine vigastusega, halvimal juhul isegi luumurruga."

Chiellini arvates viis Ramos Reali kaitse ainuisikuliselt kõrgele tasemele.

"Mõned koos temaga meistriks tulnud mängijad - Raphael Varane, Dani Carvajal, Marcelo - paistavad ilma temata nagu koolipoisid. Nad muutuvad järsku hoopis kehvemaks. Realist saab kaitseta võistkond."