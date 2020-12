Itaalia kohus jättis Robinho 9-aastase vanglakaristuse kehtima

Kuritegu leidis süüdistuse järgi aset 2013. aasta 22. jaanuaril ühes Milano ööklubis, kus Brasiilia ründestaar vägistas koos viie kaaslasega 22-aastase albaanlanna. Brasiillane esindas toona AC Milani. Viimati kuulus ta kodumaa klubi Santose hingekirja, kuid tänavu oktoobris, vähem kui nädal pärast lepingu sõlmimist sai ta sealt just antud vägistamisjuhtumi tõttu sule sappa.

2017. aasta kohtuotsusega, mida tänase päevani on pidevalt edasi kaevatud, mõisteti üheksa-aastane vanglakaristus ka Robinho sõbrale Ricardo Falcole. Neli ülejäänud mehe suhtes on kohtuprotsess peatatud.

Robinho ja Ricardo peavad kohtuotsuse järgi naisele tasuma 60 000-eurose valuraha.

Ka viimast kohtuotsust on Robinhol aega 90 päeva edasi kaevata. Itaalia seaduste järgi ei pöörata kohtuotsust täitmisele enne, kui kõik apellatsiooniprotsessid pole lõppenud.

Brasiilia meedias on avaldatud Robinho telefonivestlus päevast, kui ta esimest korda teada sai, et vägistasmissüüdistus õhku on visatud. "Ma naeran, sest mind ei huvita. See naine oli väga purjus. Ta isegi ei tea, mis juhtus," olevat Robinho öelnud.

Robinho lõi Brasiilia koondises 100 mängu jooksul 28 väravat. Tuntumatest Euroopa klubidest on ta esindanud Madridi Reali (2005-2008), Manchester Cityt (2008-2010) ja AC Milani (2010-2014).