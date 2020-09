Itaalia jalgpallikoondise peatreener: mul polnud prille peas, panin vale mehe mängu

36-aastase Torino Juventuse keskkaitsja Chiellini asemel jooksis platsile temast neli aastat noorem Rooma Lazio mängija Francesco Acerbi.

"Tegin vea. Mulle näidati algkoosseisu, aga mul polnud prille peas. Ütlesin, et see sobib. Ma ei pannud tähele, et Chiellini asemel oli paberil Acerbi," rääkis Mancini Football Italiale.

Mancini sõnul ei tasu tema eksimust üle tähtsustada, sest nii Chiellini kui ka Acerbi pidid Rahvuste liiga mängudeaknas kaasa tegema ühe kohtumise. Seetõttu jättis ta Acerbi platsile ning Chiellini istus kogu mängu pildil.

"Nüüd tuleb lihtsalt rollid vahetada, Giorgio mängib esmaspäeval Hollandi vastu. Suurt vahet polnud, sest ma ei pannud ju väravavahti keskkaitsjaks. Aga jah, tegu oli veaga," sõnas Mancini.

Firenzes peetud kohtumine lõppes 1:1. Edin Džeko viis Bosnia ja Hertsegoviina 57. minutil juhtima, 67. minutil suutis Stefano Sensi viigistada.

Kõik reedesed tulemused:

A-liiga 1. grupp:

Itaalia - Bosnia ja Hertsegoviina 1:1

Holland - Poola 1:0

B-liiga 1. grupp:

Norra - Austria 1:2

Rumeenia - Põhja-Iirimaa 1:1

B-liiga 2. grupp:

Šotimaa - Iisrael 1:1

Slovakkia - Tšehhi 1:3

C-liiga 4. grupp:

Leedu - Kasahstan 0:2

Valgevene - Albaania 0:2