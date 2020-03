Insuldist taastunud Cristiano Ronaldo ema pääses haiglast välja

65-aastane portugallane viidi Funchali linna haiglasse ööl vastu 3. märtsi.

"Mul on vedanud, et mul on võimalus elada ja armastada oma perekonda," kirjutas jalgpallitähe ema sotsiaalmeedias. "Tänan kõiki toetuse eest. Need on olnud väga rasked päevad, mis on aga sisaldanud võitlust ja võitu. Nüüd olen kodus koos oma perekonnaga. Kõik saab korda."

Juventuse tähtmängija Ronaldo on hetkel samuti Portugalis pere juures. Koroonaviiruse pandeemia ning sellega seoses kehtestatud reisipiirangute tõttu pole teada, millal ta Itaaliasse meeskonna juurde naasta saab ning millal hooaeg üldse jätkub. Itaalia spordiminister Vincenzo Spadafora avaldas hiljuti lootust, et Serie A hooaeg võiks jätkuda 3. mail.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

