Inglismaa peatreener Southgate Montenegros: meid ootab vaenulik õhkkond

"See on väljakutse, millega meie mängijad on varem juba mitu korda silmitsi olnud," ütles inglaste juhendaja Gareth Southgate "vaenuliku õhkkonna" kohta, mis tema sõnul Montenegros ees ootab, vahendab BBC Sport.

"Tean, millise kirega nende fännid oma koondisele kaasa elavad ning loomulikult annab see suure tõuke ka nende meeskonnale. Peame distsipliinist kinni pidama ja keskenduma asjadele, mida me saame mõjutada."

Reedel toimunud avavoorus sai Inglismaa A-grupis suure 5:0 võidu Tšehhi üle. Montenegro tegi 1:1 viigi Bulgaariaga.

"Meie oleme siin külalised, seega me peame oma vastastest rääkides olema lugupidavad. Meie mängijad peavad olema valmis vaenulikuks õhkkonnaks nii Inglismaa eest mängides kui ka klubidega üle maailma reisides," lisas Southgate.

Tšehhi vastu saatis Southgate platsile noore meeskonna, milles tegid debüüdi 18-aastane Callum Hudson-Odoi (Chelsea) ja 20-aastane Declan Rice (West Ham United). Esimese valikmängu sai kirja 18-aastane Jadon Sancho (Dortmund).



Küsimusele, kas Montenegro vastu on oodata platsile kogenumat koosseisu, vastas Southgate: "Mul pole noorte meeste mängitamise suhtes kõhklusi. See käib nende arendamise juurde ning tippmeeskonnana peame me kohanema igasuguse keskkonnaga. Wembleyl mängimine on alati teistsugune kogemus võrreldes kodust eemal mängimisega, aga ainult läbi nende kogemuste nad õpivad ja arenenvadki."

Inglise meedia ootab väljakule sarnast algkoosseisu nagu reedel, kuid kindlasti ilma poolkaitsja Eric Dierita, kes Tšehhi mängus juba 13. minutil vigastada sai. Koondisekarjääri 50. mängu võib täna kirja saada Liverpooli poolkaitsja Jordan Henderson. Poolsada kohtumist on Inglismaa koondislastest kirjas vaid 59 mängijal.

