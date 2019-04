Inglismaa koondise ja Liverpooli endine ründekuulsus tõusis Austraalia klubi peatreeneriks

44-aastane Fowler, kes lõi Liverpooli särgis 128 väravat, on varem peatreeneri ametit pidanud vaid Tais, kus juhendas 2011/12 hooajal lühikest aega Muangthong Unitedit.

"See, et mul on vähe kogemusi, ei tähenda, et ma peaks halba tööd tegema. Te võite siia tuua Jürgen Kloppi või Pep Guardiola, kuid see ei tähenda automaatselt, et Brisbane saaks suurepärase treeneri," sõnas Fowler, kellest saab Roaris juba kolmas juhendaja sel hooajal, vahendab BBC Sport.

Brisbane Roaril jääb Austraalia kõrgliigas pidada veel üks mäng - Adelaide Unitediga - ning sõltumata sellest tulemusest lõpetatakse hooaeg eelviimasel kohal.