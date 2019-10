Inglismaa jalgpallitäht ajas kaotuse väljaku süüks

"Iga eurosarja mäng võõrsil on raske. Neil on kodupublik toetuseks, ka väljak polnud suurepärane ja seal polnud kõige lihtsam mängida," lausus Kane, vahendab BBC Sport.

"Kindlasti on see meile äratuskellaks. Me oleme aga endiselt heas seisus ja paanikaks pole põhjust. Esmaspäeval peame aga võitma ja tööd on kõvasti ees," vihjas Kane, et esmaspäeval on vaja võõrsil Bulgaariat võita.

Inglismaal ja Tšehhil on A-alagrupis võrdselt 12 punkti, kuid inglastel on üks mäng vähem peetud. Kosovo kaotab kolmandana nelja punktiga.

Inglismaa koondis polnud enne eilset EM- ja MM-valiksarjas kaotusekibedust tundnud juba 10 aastat.