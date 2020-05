Inglismaa jalgpallilegend: Messi on läbi aegade parim, Ronaldol pole tema vastu mingit võimalust

"Inimestele meeldib erinevates eluvaldkondades tugevalt vastanduda. Cristiano Ronaldo ja Messi duell on üks nendest. Saan aru, et tihti valitakse pool selle järgi, millist võistkonda toetatakse, olgu selleks Barcelona, Madridi Real või Torino Juventus. Olen samuti suur Ronaldo fänn, aga läbi aegade parimas mängijas ei ole mingit küsimust. See on Messi," kirjutas Lineker BBC kolumnis.

"Minu arust pole Ronaldo läbi aegade parimaks jalgpalluriks olemisele isegi lähedal. Messi on suurim põhjus, miks Barcelona pole viimastel aastatel täiesti ära lagunenud. Loomulikult on tema kõrval aegade jooksul olnud ka teisi suurepäraseid jalgpallureid, aga Messi mõju pole kunagi kahanenud. Ta on ikka ja jälle kahtlejad paika pannud," lisas ta.

Linekeri sõnul ei väljendu Messi geniaalsus ainult väravate löömises. "Lisaks väravatele heitleb Messi Diego Maradonaga läbi aegade parima triblaja tiitli eest. Lisaks võib Messi näol olla tegu aegade parima söötjaga. Ta näeb asju, mida lihtsurelikud ei suuda. Arvasin, et ei näe kunagi Maradonast paremat jalgpallurit, aga Messi teeb kõike, mida Maradona suutis ja veelgi enam."