Inglismaa eksväravavaht: Maradona oli suur jalgpallur, kuid mitte aus sportlane

"Minu elu on olnud pikka aega seotud Diego Maradona eluga - ja mitte nii, nagu oleksin soovinud," teatas 71-aastane Shilton.

"Ta esitas mulle väljakutse kõrgel pallil, kuid teadis, et ei ulatu seda peaga lööma ja põrutas selle käega võrku. Selge solvang. Petmine. Väravat tähistama joostes vaatas ta isegi kaks korda tagasi, justkui ootaks kohtuniku vilet. Ta teadis, mida oli teinud. Kõik teadsid - peale peakohtuniku ja kahe liinimehe. Mind ei huvita, mida keegi ütleb, see värav võitis Argentina jaoks selle mängu," meenutas Shilton skandaalset väravat, mis tagas argentiinlastele 2:1 võidu.

Hiljem tuli Argentina koondis Mehhiko MMil maailmameistriks, inglased pidid aga veerandfinaali järel koju sõitma.

"Mulle ei meeldi see, et ta ei palunud kunagi vabandust. Ta ei öelnud kunagi, et on petnud ja tahaks vabandust paluda. Selle asemel kasutas ta oma "jumala käe" liini. See polnud õige. Ta oli suur mängija, aga ta polnud spordimehelik," leiab rahvuskoondises 125 mängu pidanud Shilton.

Pole vist tarvis öeldagi, et Shilton sai sellise kolumni järel sotsiaalmeedias kõvasti kriitikat. Näiteks üks pettunud fänn kirjutas: "Shilton oleks võinud lihtsalt öelda, et ta oli suur jalgpallur, tema mõtted on Maradona perekonnaga ja sellega lõpetada. Pole just õige aeg, et meenutada MMi mängu... kõigest mõned tunnid pärast tema surma."