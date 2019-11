Ibrahimovic on liitumas Itaalia keskmikuga? "Ta on avatud võimalusele meiega ühineda"

Teatavasti lõppes ründetähel leping Los Angeles Galaxyga, kus ta kaks viimast aastat veetis. Ibrahimovici on seostatud üleminekuga paljude suurklubidega, sealhulgas mitme Itaalia tiimiga.

Nüüd avaldas Bologna klubi spordidirektor Riccardo Bigon, et meeskond on olnud viimasel ajal rootslasega suhtluses. "Ehkki üleminekuaknani on jäänud veel poolteist kuud, on Ibrahimovicil ja meie peatreeneril Sinisa Mihajlovicil juba hea suhe. Nad on üksteisega juba arutlenud potentsiaalse ülemineku üle."

"Ibrahimovic tunnistas, et on avatud ideele meiega ühineda, kuid tahab praegu võtta aega, et kaaluda läbi kõik võimalikud variandid. Oleme väga elevil, aga on selge, et meil pole täielikku kontrolli olukorra üle. Otsus on mängija teha. Me oleme aga valmis ja väga positiivselt meelestatud."

Bologna paikneb Itaalia kõrgliigas 12. vooru järel 15. kohal.