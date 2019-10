Ibrahimovic naaseb Euroopa tippliigasse? Rootslane andis vihje uue võimaliku koduklubi osas

"Ma ei ütle nüüd, et ma just Napoliga liitun, sest lõplik otsus põhineb mitmel teguril, aga tegu on klubiga, mis tekitab minus entusiasmi. Minuga oleks San Paolo (Napoli kodustaadion - K.R.) igal pühapäeval täis. Meeskonnal on ka suurepärane peatreener - Carlo Ancelotti."

Ibrahimovic kommenteeris ka käimasoleva hooaja seisu Itaalias. "Juventus on jätkuvalt favoriit, aga Inter on üha enam tõusmas. Napolil jääb veel midagi puudu, teised jäävad juba kaugele maha."

Ibrahimovicil on lõppemas peagi teine hooaeg LA Galaxy ridades. Rootslane on näidanud tänavu suurepärast minekut, olles 29 kohtumisega löönud koguni 30 väravat.