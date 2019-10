Ibrahimovic: kui ma lahkun, ei huvita MLS enam kedagi

38-aastase Ibrahimovici jaoks võis see olla viimane mäng USA klubi eest, sest tema leping Galaxyga saab läbi detsembris ja rootslane on vihjanud, et võib Euroopasse naasta.

Kui ajakirjanikud uurisid, mis Ibrahimovicist edasi saab, vastas ta: "Kui ma jään, on see MLSi jaoks kasulik, sest terve maailm vaataks seda edasi. Kui ma ei jää, ei mäleta enam keegi, mis asi on MLS."

Varem on ründetäht vihjanud, et oleks huvitatud Itaalia liigas mängimisest. "Kavatsen tuleviku osas perega rahulikult nõu pidada. Karjääri jätkamiseks pean kindlasti leidma midagi, mis mind jätkuvalt motiveeriks. Kui ma peaksin (Euroopasse) naasma, sooviksin võidelda Itaalia meistritiitli nimel. Ma ei ole huvitatud klubidest, kes tahavad mind vaid sellepärast, et mu nimi on Ibrahimovic," sõnas ta.

Ibrahimovic on löönud Galaxy eest kahe hooaja jooksul 58 mänguga kokku 53 väravat.