Hollandi jalgpallilegend vihastas tähtsas kohtumises peatreeneri välja: ta lõi mind pärast labakäega näkku

Holland läks kaheksa parema hulgas vastamisi üllatusriigi Costa Ricaga. Kuna normaalaeg lõppes väravateta viigiga, ootas ees lisaaeg. Lisaaja alguses tabasid van Persiet aga krambid. Peatreener van Gaal teatas ründajale, et vahetab ta välja, kuid van Persie keeldus sellest ning püsis kohtumise lõpuni platsil. Nimelt soovis ta aidata Hollandit penaltiseerias, kui mäng peaks nii kaugele minema.

Lisaajal järel püsis tablool jätkuvalt 0:0 ning ees ootaski penaltiseeria. "Kui lisaaeg läbi sai ja me platsi ääres kogunesime, tuli van Gaal minu juurde ja lõi mind ootamatult," vahendas The Daily Mail hollandlase sõnu. "Ta andis suure labakäega mulle hoobi ja ütles vihaselt, et ma enam kunagi niimoodi ei teeks."

"Vaatasin suure üllatusega tema poole. Louis lisas: "liigu eluga edasi ja vaata, et sa nüüd võrku lööd"," meenutas endine Londoni Arsenali ja Manchester Unitedi ründaja.

Van Persie näitas penaltipunktil külma närvi ja aitas Hollandi 4:3 võidule Costa Rica üle. Meeskonna peamiseks kangelaseks kerkis aga väravavaht Tim Krul, kes tõrjus koguni kaks vastaste üritust.

Holland pälvis MM-il lõpuks pronksi, alistades kolmanda koha mängus 3:0 võõrustajamaa Brasiilia.