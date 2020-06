Hollandi jalgpallilegend: oleksin jõudnud Ronaldo ja Messi tasemele, aga mulle meeldib elu nautida ja õhtusöögi kõrvale veini võtta

"Ma oleksin jõudnud Messi ja Ronaldo tasemele, kuid ma lihtsalt ei soovinud seda," rääkis 35-aastane hollandlane, kes mullu suvel profikarjäärile joone alla tõmbas. "Ma naudin elu ning võtan vahel klaasi veini õhtusöögi kõrvale."

"Lionel ja Cristiano on teistsugused. Nemad toovad ohverdusi ja see on täiesti normaalne minu jaoks," jätkas Sneijder. "Ka minu karjäär oli imeline."

Sneijder jõudis särava karjääri jooksul mängida selliste suurklubide eest nagu Amsterdami Ajax, Madridi Real, Milano Inter ja Istanbuli Galatasaray. Iga suurklubiga tuli Sneijder ka kohaliku riigi meistriks. 2010. aastal võitis ta Interiga Meistrite Liiga.

Hollandi koondise eest pidas ründav poolkaitsja 134 kohtumist ja lõi 31 väravat. Ta aitas koondise 2010. aasta MM-il finaali ning neli aastat hiljem pronksile.