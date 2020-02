Van Basten kiitis Juventuse tähte Ronaldot, aga lisas, et mees argentiinlase vastu ikkagi ei saa. "Ronaldo on suurepärane mängija, aga kõik, kes väidavad, et ta on Messist parem, ei tea jalgpallist midagi või räägivad seda halvas usus."

"Messi on unikaalne mängija. Temasugused ilmuvad iga 50 või 100 aasta tagant. Lapsena kukkus ta jalgpalli geniaalsuse potti."

Hollandlane tunnustas ühtlasi 32-aastast Messit ja 35-aastast Ronaldot, et nad nii pikalt tipptasemel mänginud on. "Ma lõpetasin praktiliselt mängimise 28-aastaselt. Olin võitnud selleks ajaks 3 Ballon d'Ori. Vaadake aga, kus Ronaldo ja Messi praegu on."