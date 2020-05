Hispaanias tuvastati koroonaviirus viiel tippjalgpalluril

Ühelgi koroonaviirusesse nakatunud mängijal pole sümptomeid ilmnenud ning nad on pandud karantiini. Hispaania meedia teatel on viiest nakatunud kolm kõrgliiga mängijad ja kaks esiliigas osalevad jalgpallurid. Küll aga pole avalikustatud, missuguste klubide mängijatega tegu on.

La Liga alustas mängijate regulaarset testimist möödunud nädalal, sest mitmed klubid on alustanud individuaalsete treeningutega. Möödunud reedel pidasid teiste hulgas esimesed treeningud pärast eriolukorra algust kohalikud tippklubid FC Barcelona ja Sevilla.

Koroonakriisist räsitud Hispaanias loodetakse viimaste teadete kohaselt jätkata hooajaga juunis, kuid ühtegi kindlat kuupäeva välja pole hõigatud.

Hispaania kõrgliigas on liidriks Barcelona, edestades kahe silmaga Madridi Reali.

