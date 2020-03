Hispaania kõrgliigaklubi loobus koroonaviiruse testidest: on inimesi, kes neid rohkem vajavad

"On tõsi, et La Liga pakkus meile võimalus teste," rääkis klubi esindaja David Espinar. "Meditsiinilistel ja sotsiaalsetel põhjustel otsustasime aga sellest loobuda. Nimelt ei ole ühelgi meie mängijal sümptomeid esinenud ja me usume, et on gruppe, kellel on sellest rohkem kasu ning kes vajavad testi enam. Nemad peavad olema prioriteet."

Hispaanias on mitmes tippklubis juba koroona levinud. Valencias on teadaolevalt viis haigestunut, Espanyolis on koroonaviirus tuvastatud kuuel klubiliikmel. Kõige rängemalt on pihta saanud Alaves, kus on 15 nakatunut. Nende hulka kuulub ka kolm esindusmeeskonna mängijat.

