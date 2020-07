Hispaania jalgpallilegendi süüdistatakse seksuaalses ahistamises

38-aastane Villa kuulus New York City ridadesse aastatel 2014-2018. Villa sattus skandaali möödunud nädalal, kui naisterahvas Skyler kirjutas sotsiaalmeedias, kuidas ta läks klubisse praktikale ning Villa teda ahistas.

"Ahistamine, mida ma NYCFC-s kogesin, oli nii hull, et nüüdseks juba mõte profispordist hirmutab mind," kirjutas ameeriklanne sotsiaalmeedias. "Sportlastega koos väljakul olemine hirmutab mind. Ma muudan kogu oma karjääri, sest selline käitumine hävitas minu unistused."

"Arvasin, et see praktika on minu eluvõimalus. Mis ma sain, oli aga see, et David Villa katsus mind iga päev ning minu ülemused pidasid seda koomiliseks," jätkas Skyler B nime all sotsiaalmeedias tegutsev naine. "Naised, kes on piisavalt julged, et sellistest lugudest rääkida, on minu kangelased."

"Minu jaoks on naljakas, et mulle räägiti pidevalt minu kohutavast suhtumisest tööl. Loomulikult oli mul kohutav suhtumine, kui teadsin iga päev tööle minnes, et mind näpitakse või mõnitatakse. Garanteerin, et kui keegi minu nime Villale mainiks, siis ta ei teaks, kes ma olen," lisas ta. "Ta ei kutsunud mind kunagi nime pidi. Vaevu läks aga päev mööda ilma, et ta poleks mind krabanud või mind verbaalselt ahistanud."

David Villa eitas agendi kaudu kõiki süüdistusi. "Need süüdistused on täielikult valed ning ma eitan neid," vahendas New York Post hispaanlase sõnu. "On raske mõista, miks seda teemat varem ei tõstatud, kui keegi end ebamugavalt tundis. Palun meedial ja avalikkusel austada süütuse presumptsiooni põhimõtet."

New Yorgi jalgpalliklubi teatas, et võtavad süüdistusi tõsiselt ning on alustanud juhtunu osas omapoolse uurimise.

Viimati Jaapani klubis Vissel Kobe mänginud Villa jõudis karjääri jooksul esindada selliseid suurklubisid nagu Valencia, Barcelona ning Madridi Atletico. Ta tuli kolmekordseks Hispaania meistriks ja korra Meistrite Liiga võitjaks. Lisaks aitas ta Hispaania koondise nii Euroopa kui maailmameistriks.