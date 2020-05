Hispaania jalgpallikoondise peatreener: publikuta mängimine on kurvem kui õega tantsimine

"Fännideta jalgpalli mängimine on veel kurvem kui õega tantsimine. See on väga kole. Vaatasin Saksamaa Bundesliga jalgpalli ja see oli kohutav. Solvanguid on kuulda ja suurte hetkede intiimsus kaob ära," rääkis Luis Enrique Hispaania saates Colgados del Aro.

"Aga vähemalt on miljonitel inimestel televiisorist midagi vaadata. Peame aru saama, et tegu on ülemaailmse äriga, hoolimata sellest, et pilt, mida me näeme, on hoopis teistsugune. Jalgpalli- või korvpallifännidel on kohtumisi alati põnev vaadata," lisas ta.