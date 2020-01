Hiina jalgpallikoondis pandi Austraalias karantiini

Karantiini pandi naised seetõttu, et nad viibisid nädala alguses Wuhanis ehk linnas, kus viirusega nakatajaid kõige rohkem on olnud.

Hiinlannad pidid 3. veebruaril Sydneys kohtuma Tai naiskonnaga, kuid peavad hoopis 5. veebruarini Brisbane'i hotellis luku taga olema. Austraalia jalgpalliliit on peatanud kohtumise piletite müügi ning mängu uus toimumisaeg on veel lahtine.

Naiste olümpiaturniiri kvalifikatsioon pidi algselt toimuma Wuhanis, kuid viiruse puhkedes viidi see üle Nanjingi ja seejärel veel Sydneysse.

Koroonaviirusesse on üle maailma nakatunud üle 5000 inimese ning surnud Hiinas 131 inimest.

Viiruse tõttu on Hiinas ära jäetud mitmeid spordivõistlusi, hiljuti näiteks mäesuusatamise MK-etapp Yanqingis. Eile tuli uudis, et aasta võrra on edasi lükatud märtsis Nanjingis toimuma pidanud sisekergejõustiku maailmameistrivõistlused. Naiste korvpalli olümpiakvalifikatsioon toodi Foshani linnast üle Serbiasse Belgradi. Hiina hokiliiga klubidel on palutud oma mängud pidada Venemaa pinnal. Ohus on veel ka Xi'anis toimuma pidanud Aasia tsooni olümpiakvalifikatsioon maadluses.

Fed Cupi tennisematš, mis pidi toimuma järgmisel nädalal Dongguanis, viidi üle Kasahstani Nur-Sultani. Suletud on ka Pekingi Linnupesa staadion, kus 2022. aasta taliolümpiamängude ajal toimuvad ava- ja lõputseremoonia.