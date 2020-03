Hiina jalgpalliklubides valitseb mängupausi ajal sõjaväeline kord, mida kontrollivad valitsuse inspektorid

Hiina riigijuhid on veendunud, et tõhusaim koroonaviiruse vastane ravim on karm füüsiline treening. Ühtlasi on president Xi Jinping soovinud, et Hiinast saaks üks maailma tugevamaid jalgpalliriike.

"Meeste ja naiste koondised ja professionaalsed jalgpalliklubid peavad kiivalt antud juhiseid järgima. Selle eest vastutavad meeskondade peatreenerid," seisab Hiina jalgpalliliidu tehtud avalduses.

Treeningplaani järgi peab iga meeskond harjutama nädalas vähemalt 16 tundi ning mängijad peavad jõudma teatud tasemele jalgade painutustes, jalapressis ja hüpetes. Samuti peab mängijatel olema rasvaprotsent pidevalt alla 11.

Selleks, et ükski meeskond normidest kõrvale ei viiliks, saadab Hiina valitsus klubidesse aeg-ajalt inspektoreid.

Hiina jalgpalliliiga hooaeg pidi algama veebruaris, kuid on koroonaviiruse tõttu teadmata ajaks edasi lükatud.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele . Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja sümptomitega inimestega kontaktist hoidumine .

ja sümptomitega inimestega . Pärast riskipiirkonnast naasmist tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga.

tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga. Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!