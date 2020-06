GRAAFIKUD | Mis saab 2021. aasta jalgpalli EM-ist, mis jääb ikkagi 2020. aasta EM-iks?

Juba märtsi keskel sai selgeks, et tänavuseks suveks planeeritud jalgpalli Euroopa meistrivõistlused lükatakse aasta võrra edasi. 2020. aasta 12. juunist kuni 12. juulini toimuma pidanud suurturniir soovitakse nüüd läbi viia 2021. aasta 11. juunist 11. juulini. Ajalukku läheb see ikkagi 2020. aasta EM-ina. Küsimärke on võistluse võimaliku toimumise kohal aga endiselt palju.