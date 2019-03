Gonzalo Higuain teatas koondisekarjääri lõpetamisest: paljudele pakub see kindlasti rõõmu

Higuain on oma esituste eest koondises saanud kodumaal palju kriitikat. Paljud toovad just tema eksimusi 2014. aasta MM-i ja 2015. aasta Copa America finaalis välja põhjusteks, miks Argentina pole viimastel aastatel suuri tiitleid võitnud.

"Olles sügavalt asjadele üle järele mõelnud, otsustasin, et koondisekarjäär on läbi," sõnas argentiinlane. "Tahan nautida oma aega koos perega."

"Paljudele valmistab see kindlasti rõõmu ja võib-olla osadele ka mitte, aga igatahes see aeg on läbi. Võite nüüd lõpetada muretsemise selle üle, kas olen koondises või mitte," vihjas Higuain enda kriitikutele.

"Meid on kutsutud põrujateks, sest jõudsime kolmel turniiril järjest finaali, kuid ei suutnud neid võita. Üks neist oli MM-i finaal. Minu jaoks on ebaõnnestumine hoopis midagi muud, aga las inimesed hakkavad nüüd uute mängijate pärast muretsema. Paljudele inimestele meeldib kritiseerida rohkem kui toetada."

Higuain lõi koondisekarjääri jooksul 75 matšiga 31 väravat. Sellega asub ta suurimate väravaküttide edetabelis kuuendal kohal, Diego Maradona selja taga.