FOTOD | Dortmundi Borussia 14-aastane imelaps lõi oma U19 vanuseklassi debüüdil kuus väravat

Viimase kahe aastaga U17 klassis 50 mänguga pöörased 83 väravat löönud Moukoko jaoks ei olnud ka U19 klass midagi erilist: hooaja avamatšis Wuppertaleri vastu sai Moukoko jala valgeks koguni kuuel korral!

Dortmundi noored võitsid kohtumise lõpuks 9:2.

24. novembril 2004 Kamerunis sündinud ründaja vanuse üle on varem tema suure domineerimise tõttu kahtlusi olnud, kuid noormehe isa Joseph on need alati ümber lükanud. Samuti on Moukoko vanust kinnitanud Saksamaa jalgpalliliit. "Kohe pärast tema sündi registreerisin ta Saksa konsulaadis Yaoundes. Pealegi ei saakski ta vanem olla - tema ema Marie on ainult 28," sõnas Joseph Moukoko 2017. aasta aprillis Dortmundi kodulehele. Praegu on noore vutiässa ema seega 30- või 31-aastane.

Kõige selle juures ei ole Moukoko puhul tegemist pelgalt tavalise aktselerandiga: kuigi omavanustega võrreldes on tema füüsiline areng kindlasti mõnevõrra ees, teeb ta endast kolm-neli-viis aastat vanemate seas eelkõige ilma oma suurepärase tehnika, liikuvuse ja kiiruse, mitte jõu või kasvu abil.

Aafrikas sündinud Moukoko on üles kasvanud Saksamaal ning esindanud Saksamaa noortekoondiseid. Saksamaa Bundesliga reeglite kohaselt tohiks ta kõrgliigas debüüdi teha alles hooajal, mille jooksul saab ta 17-aastaseks - seega võiks teda meeste tippliigas platsile oodata alles kahe aasta pärast, kui talle varem just eriluba ei anta.

Moukoko eelmise hooaja tipphetked: