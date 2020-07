FOTO | Cristiano Ronaldo õe filmitud video tõi staarile kaasa politseijuurdluse

Aveiro filmis, kuidas Ronaldo 10-aastane poeg sõitis jetiga. Kuna kuulsa jalgpalluri poeg sõitis sellega üksi, jäi see silma ka Portugali politseile, kuna selles riigis on nii noorelt üksinda jetiga sõitmine keelatud.

Aveiro postitas kõnealuse video sotsiaalmeediasse, kus see sai palju kriitikat. Peagi võttis ta selle video ka maha, kuid selleks ajaks olid ametivõimud jõudnud juba reageerida.

Kohaliku politseiameti juht Guerrero Gardoso andis teada, et politsei on algatanud sel teemal juurdluse. Kui selgub, et veesõiduki omanik on Cristiano Ronaldo, määratakse talle trahv.

Cristiano Ronaldo's 10-year-old son filmed riding a jet ski alone #yennews https://t.co/i6NzOuP761 — YenComGh (@yencomgh) July 13, 2020