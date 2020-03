FIFA soovitab kõik rahvusvahelised mängud märtsis ja aprillis tühistada

Lähikuudele planeeritud Lõuna-Ameerika ja Aasia MM-valiksarjade mängud on juba edasi lükatud. Euroopa jalgpalliliit (UEFA) pole aga tänavuse EMi play-offi mänge - kus selguvad viimased finaalturniiril osalejad - veel ära jätnud. Üldse peaks Euroopas märtsis ja aprillis toimuma 16 rahvusvahelist kohtumist.

UEFA on teada andnud, et otsused tehakse järgmisel teisipäeval. Siis pannakse lauale ka ettepanek, et 2020. aasta EM-finaalturniir lükata järgmisse aastasse.

"Et vältida asjatuid terviseriske soovitame, et kõik märtsi- ja aprillikuusse planeeritud rahvusvahelised mängud tuleks edasi lükata," seisab FIFA pressiteates.

Maailma vutiliit andis ühtlasi teada, et nad ei saa praeguses olukorras klubidelt nõuda, et nad oma mängijad rahvuskoondisse laseks.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele . Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja sümptomitega inimestega kontaktist hoidumine .

ja sümptomitega inimestega . Pärast riskipiirkonnast naasmist tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga.

tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga. Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!