FIFA prohmakas piletisüsteemis sunnib lapsed jalgpalli MM-il vanematest eraldi istuma

Paljud fännid on kurtnud, et FIFA vea tõttu piletisüsteemis on mitmed vanemad oma lastest tribüünidel eraldatud. MM-i külastavad inimesed on vastavate kaebustega ummistanud MM-i Twitteri lehekülje. BBC Sport kirjutab, et fännid on ka otse nende toimetusega kontakteerunud.

FIFA sõnul puudutab probleem "ainult väga väikest osa fännidest". Väidetavalt on see number alla ühe protsendi kõikidest poolfinaali ja finaali pääsmeid taotlenud inimestest. BBC aga kirjutab, et probleem võib olla palju laiem, sest kaebusi on laekunud ka alagrupi- ja teiste play-off mängude kohta.

Inglismaa ja Walesi jalgpallifänne koondava Football Supporters Federeation (FSF) allüksus The Free Lionesses ütles oma avalduses, et antud probleem "ähvardab rikkuda kauaoodatud jalgpallisuve".

"Meie andmetel on suur hulk inimesi teatanud, et grupid ja isegi paarid, kes ostsid pileti kuid enne turniiri, on paigutatud staadionil eri sektoritesse ning probleem paistab olevat suurem kui FIFA mainitud üks protsent poolfinaali ja finaali külastajatest," ütles FSF-i esindaja Deborah Dilworth.

Paljud fännid avastasid probleemi alles sel esmaspäeval, mil MM-i pileteid võis välja printima hakata. Naiste MM kestab 7. juunist 7. juulini.